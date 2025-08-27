CNT cria Câmara Temática de Turismo Social para ampliar debates e propor ações no setor
O Conselho Nacional de Turismo (CNT) instituiu oficialmente, nesta quarta-feira (27.08), a Câmara Temática de Turismo Social, um espaço...
O Conselho Nacional de Turismo (CNT) instituiu oficialmente, nesta quarta-feira (27.08), a Câmara Temática de Turismo Social, um espaço permanente de discussão técnica e assessoramento ao colegiado, com a finalidade de propor encaminhamentos, diretrizes e estratégias sobre o tema. A medida foi estabelecida pela Resolução CNT/MTur nº 13, de 26 de agosto de 2025, publicada no Diário Oficial da União. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o turismo social no Brasil! Leia Mais em Momento MT:
O Conselho Nacional de Turismo (CNT) instituiu oficialmente, nesta quarta-feira (27.08), a Câmara Temática de Turismo Social, um espaço permanente de discussão técnica e assessoramento ao colegiado, com a finalidade de propor encaminhamentos, diretrizes e estratégias sobre o tema. A medida foi estabelecida pela Resolução CNT/MTur nº 13, de 26 de agosto de 2025, publicada no Diário Oficial da União.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o turismo social no Brasil!
Leia Mais em Momento MT: