CNT cria Câmara Temática de Turismo Social para ampliar debates e propor ações no setor O Conselho Nacional de Turismo (CNT) instituiu oficialmente, nesta quarta-feira (27.08), a Câmara Temática de Turismo Social, um espaço...

O Conselho Nacional de Turismo (CNT) instituiu oficialmente, nesta quarta-feira (27.08), a Câmara Temática de Turismo Social, um espaço permanente de discussão técnica e assessoramento ao colegiado, com a finalidade de propor encaminhamentos, diretrizes e estratégias sobre o tema. A medida foi estabelecida pela Resolução CNT/MTur nº 13, de 26 de agosto de 2025, publicada no Diário Oficial da União.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o turismo social no Brasil!

Leia Mais em Momento MT: