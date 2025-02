COBAP Participa de Reunião de Planejamento do Conselho Nacional de Saúde (2024-2027) A COBAP, representada pelo secretário-geral Luiz Legñani, participou da reunião de planejamento do Conselho Nacional de Saúde (CNS),... Momento MT|Do R7 14/02/2025 - 10h46 (Atualizado em 14/02/2025 - 10h46 ) twitter

A COBAP, representada pelo secretário-geral Luiz Legñani, participou da reunião de planejamento do Conselho Nacional de Saúde (CNS), realizada nos dias 10 e 11 de fevereiro, em Brasília (DF). O encontro teve como objetivo definir as diretrizes estratégicas do CNS para o período de 2024 a 2027.

