Cohab São Gonçalo e outros 12 bairros recebem tapa-buraco

Com o objetivo de melhorar a trafegabilidade viária, a Prefeitura de Cuiabá iniciou, na terça-feira (17), os trabalhos de recuperação das vias do bairro Cohab São Gonçalo, por meio do mutirão tapa-buraco. A ação, que vem sendo realizada desde o início do ano, contempla bairros da capital com serviços de recuperação de avenidas principais, vias com grande fluxo de transporte coletivo e ruas adjacentes.

