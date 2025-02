Colapso das bombas captadoras de água compromete abastecimento em Várzea Grande Equipes trabalham para que as ETAs voltem produzir água e fornecimento seja restabelecido O sistema de abastecimento de água de Várzea... Momento MT|Do R7 07/02/2025 - 15h13 (Atualizado em 07/02/2025 - 15h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Equipes trabalham para que as ETAs voltem produzir água e fornecimento seja restabelecido O sistema de abastecimento de água de Várzea Grande enfrenta um momento crítico. Diversas Estações de Tratamento de Água (ETAs) estão paralisadas ou operando com capacidade reduzida, impactando diretamente a distribuição de água para milhares de famílias. O problema está na falta de manutenção adequada das bombas de captação, que são antigas e requerem serviços especializados. No entanto, não há uma licitação vigente para esse serviço, o que torna o processo de reparo ainda mais complexo.

Saiba mais sobre a situação crítica do abastecimento em Várzea Grande e as ações em andamento consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Vagas de emprego da cidade podem ser conferidas no Conecta Lucas

Ação conjunta deflagra a décima oitava fase da Operação AIFA

Operação inutiliza garimpo que soterrou trabalhadores