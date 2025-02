Coletas de sangue estão sendo feitas em 16 unidades de saúde Retomada da oferta do serviço na rede básica foi uma das primeiras ações da nova gestão Os exames laboratoriais são fundamentais para... Momento MT|Do R7 31/01/2025 - 21h07 (Atualizado em 31/01/2025 - 21h07 ) twitter

Retomada da oferta do serviço na rede básica foi uma das primeiras ações da nova gestão. Os exames laboratoriais são fundamentais para um diagnóstico confiável porque fornecem dados objetivos e quantificáveis sobre o estado de saúde do paciente. Em Várzea Grande, 16 Unidades Básicas de Saúde (UBS´s), realizam a coleta, e a proposta é estender esse serviço em todos os postos de assistência à saúde do município.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a saúde da população, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

