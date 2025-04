Colheita avança em todo Brasil, mas clima adverso ainda preocupa produtores em algumas regiões

A colheita da soja no Brasil na safra 2024/25 apresenta variações significativas entre os estados, influenciada por fatores climáticos e regionais. Em Mato Grosso do Sul está praticamente concluída, com 98,3% da área total colhida até 11 de abril, conforme o boletim do Projeto Siga-MS, elaborado pela Aprosoja-MS e pelo Sistema Famasul. A região sul lidera os trabalhos, com 99,2% da área colhida, seguida pelas regiões centro e norte, ambas com média de 97% .

Para mais detalhes sobre a colheita e os desafios enfrentados pelos produtores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: