Momento MT |Do R7

Colheita avança, mas clima afeta desempenho da safra de grãos O sétimo levantamento da safra 2024/2025, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), aponta que o Rio Grande do Sul...

O sétimo levantamento da safra 2024/2025, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), aponta que o Rio Grande do Sul deve colher cerca de 33,9 milhões de toneladas de grãos nesta temporada. Isso representa uma queda de 8% em comparação com o ciclo anterior. O principal motivo para essa redução é a quebra na safra de soja, fortemente impactada pelas condições climáticas adversas ao longo do ciclo.

Para mais detalhes sobre o impacto do clima na safra de grãos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: