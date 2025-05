Colheita da safrinha avança no Brasil com expectativa de recorde Em Mato Grosso, principal produtor de milho do país, a colheita da segunda safra começou, com 0,31% da área total já colhida, conforme...

Em Mato Grosso, principal produtor de milho do país, a colheita da segunda safra começou, com 0,31% da área total já colhida, conforme relatório do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). Esse ritmo é inferior ao registrado no mesmo período da safra anterior, que era de 1,94%, e também abaixo da média dos últimos cinco anos, de 0,98%. Apesar disso, as condições climáticas favoráveis contribuem para a expectativa de uma produção total de 48,9 milhões de toneladas no estado, representando um crescimento de 3,6% em relação à safra passada.

Para mais detalhes sobre a colheita e as expectativas do setor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: