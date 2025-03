Momento MT |Do R7

Colheita da soja avança e estimativas divergem entre instituições A colheita da soja no Brasil atingiu 70,2% da área cultivada até o dia 14 de março, segundo levantamento da consultoria Safras Mercado...

A colheita da soja no Brasil atingiu 70,2% da área cultivada até o dia 14 de março, segundo levantamento da consultoria Safras & Mercado. O ritmo está acima dos 62,4% registrados no mesmo período do ano passado e supera a média dos últimos cinco anos, que é de 63,7%. O avanço da colheita reflete o desempenho favorável da safra em diversas regiões produtoras, apesar de desafios climáticos pontuais.

Para mais detalhes sobre as previsões e o impacto da colheita, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: