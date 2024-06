Colheita do milho impulsiona preços dos fretes no Brasil Os preços dos fretes rodoviários no Brasil registraram aumentos significativos em várias rotas, especialmente nos estados produtores...

Momento MT|Do R7 25/06/2024 - 10h45 (Atualizado em 25/06/2024 - 10h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share