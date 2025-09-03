Colisão entre quatro caminhões deixa um homem ferido em Primavera do Leste O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu na terça-feira (2.9), por volta das 14h40, um acidente envolvendo quatro...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu na terça-feira (2.9), por volta das 14h40, um acidente envolvendo quatro caminhões, na rodovia MT-130 à aproximadamente 15 km sentido Paranatinga, no município de Primavera do Leste (a 234km de Cuiabá). Ao chegarem no local, os bombeiros militares da 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar socorreram um homem de 52 anos, condutor de um caminhão-caçamba branco que apresentava escoriações pelo corpo, dores lombares e na perna esquerda, além de um quadro de confusão mental. Após o Atendimento Pré-Hospitalar, o mesmo foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Primavera do Leste. Os outros três motoristas envolvidos, não sofreram ferimentos. A concessionária Rota dos Grãos ficou responsável pela remoção dos veículos e limpeza da pista. A Polícia Militar também prestou apoio durante a ocorrência.

