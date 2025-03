Com 40,9% do rebanho de búfalos do Brasil, estado se consolida como potência do agronegócio O estado do Pará tem se destacado como uma das grandes potências do agronegócio brasileiro, impulsionado por uma produção crescente...

Momento MT|Do R7 19/03/2025 - 11h10 (Atualizado em 19/03/2025 - 11h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share