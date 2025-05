Momento MT |Do R7

Com 60% dos servidores endividados, Sérgio Ricardo propõe teto legal para consignados e revisão de decreto estadual Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT Sérgio Ricardo propõe teto legal para consignados e revisão de decreto estadual em instalação de...

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, defendeu a revisão do Decreto nº 691/2016, que regulamenta os empréstimos consignados, durante a instalação da mesa técnica que tratará do superendividamento dos servidores públicos estaduais, nesta segunda-feira (26). Além da mudança na norma, que autoriza descontos de até 70% da renda líquida, também foi proposta a criação de um teto legal para o comprometimento da renda.

