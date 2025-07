Com 98% de cobertura, coleta de lixo avança e Prefeitura cria rigor de controle Após o prazo de 30 dias estipulado em notificação oficial, o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, promoveu um novo encontro com representantes... Momento MT|Do R7 03/07/2025 - 14h36 (Atualizado em 03/07/2025 - 14h36 ) twitter

Após o prazo de 30 dias estipulado em notificação oficial, o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, promoveu um novo encontro com representantes da empresa responsável pela coleta de lixo na capital. Ao lado do secretário da Limpurb (Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos), Felippe Wellaton, o prefeito confirmou que o compromisso firmado com a empresa está sendo cumprido e que a coleta já atinge 98% de cobertura em Cuiabá. A partir de agora, segundo ele, a prefeitura realizará encontros bimestrais para monitorar os avanços e corrigir eventuais falhas. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a coleta de lixo em Cuiabá! Leia Mais em Momento MT: Os 190 anos da ALMT e o compromisso com o futuro!

