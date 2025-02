Com a alta nos preços, surge o café fake O café, bebida que faz parte do dia a dia de milhões de brasileiros, está no centro de uma polêmica que mistura economia, saúde e até... Momento MT|Do R7 04/02/2025 - 10h07 (Atualizado em 04/02/2025 - 10h07 ) twitter

O café, bebida que faz parte do dia a dia de milhões de brasileiros, está no centro de uma polêmica que mistura economia, saúde e até mesmo ética no mercado. Nos últimos 12 meses, o preço do café torrado e moído subiu impressionantes 39,6%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em dezembro de 2024, o quilo do produto chegou a custar, em média, R$ 48,90. Agora, em fevereiro, já ultrapassa a barreira dos R$ 48,90. Agora, em fevereiro de 2025, já ultrapassa a barreirados R$ 50. Com essa alta, muitos consumidores estão buscando alternativas mais baratas, e é aí que entra o chamado “cafake” – um produto que imita o café, mas não é feito da semente tradicional. Para entender melhor essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Com prejuízo de R$ 267 milhões distribuidora de insumos agrícolas fecha lojas

