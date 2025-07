Com apoio da Desenvolve MT, casal transforma paixão por hambúrguer em negócio de sucesso em Tangará da Serra Transformar encontros entre amigos em um negócio de verdade exige mais do que paixão, é preciso estrutura, planejamento e oportunidade... Momento MT|Do R7 16/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h38 ) twitter

Transformar encontros entre amigos em um negócio de verdade exige mais do que paixão, é preciso estrutura, planejamento e oportunidade. Foi exatamente isso que Letícia Campos e Rikardo Garcia Guedes encontraram com o apoio da Desenvolve MT. O casal, apaixonado por gastronomia, deu início ao Serra’s Burguer, em Tangará da Serra, após acessar a linha de crédito da agência. Um impulso necessário para tirar o sonho do papel e conquistar seu espaço no mercado local. Saiba mais sobre essa inspiradora história de empreendedorismo e como o Serra’s Burguer se tornou um sucesso em Tangará da Serra, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: CCJR delibera sobre 18 processos nesta quarta-feira (16)

