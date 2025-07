Com apoio da Prefeitura, Campeonato Brasileiro de Futevôlei realiza etapa em Rondonópolis A Prefeitura de Rondonópolis está sendo parceira na realização da 9ª etapa do Campeonato Brasileiro de Futevôlei, organizado pela Confederação... Momento MT|Do R7 09/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 09/07/2025 - 19h58 ) twitter

A Prefeitura de Rondonópolis está sendo parceira na realização da 9ª etapa do Campeonato Brasileiro de Futevôlei, organizado pela Confederação Brasileira de Futevôlei (CBFv), que ocorre entre os dias 11 e 13 de julho, no Cais, em Rondonópolis. Depois de mais de uma década, o Cais de Rondonópolis volta a receber um evento esportivo de nível nacional. A etapa local será de portões abertos, contando na chave principal com as 12 duplas melhores ranqueadas.

