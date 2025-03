Com apoio da Sedec, Farm Show iniciou nesta terça-feira (18) Com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec), a 9ª edição da Farm Show MT iniciou hoje (18) e vai até...

Com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec), a 9ª edição da Farm Show MT iniciou hoje (18) e vai até a sexta-feira (21.3), no Parque de Exposições de Primavera do Leste. “A Força do Agro” foi o tema escolhido para esta edição, que reúne mais de 450 expositores de 60 países, em uma programação de palestras, workshops e demonstrações voltadas para o agronegócio.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: