Com apoio da Sema, preguiça-real resgatada no interior de MT é transferida para zoológico em SP

Após passar por processo de reabilitação, uma preguiça-real, resgatada no distrito de Deciolândia, no município de Diamantino (a 182 km de Cuiabá), chegou nesta quarta-feira (12.3), ao Zoo São Paulo, local referência na conservação de espécies. O transporte do animal foi viabilizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) em parceria com a Latam Cargo, por meio do programa Avião Solidário.

