Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Com apoio da SES, Sala de amamentação do TRT-MT é certificada pelo Ministério da Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) entregou, nesta terça-feira (26.8), a placa de certificação do Ministério da Saúde à equipe...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) entregou, nesta terça-feira (26.8), a placa de certificação do Ministério da Saúde à equipe do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (TRT-MT), pela implantação da Sala de Apoio à Amamentação em sua sede no Centro Político Administrativo, em Cuiabá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante conquista para a saúde das trabalhadoras!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.