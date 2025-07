Com apoio do Governo de MT, 22ª edição do Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá começa nesta segunda-feira (14) A 22ª edição do Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá, o Cinemato, começa nesta segunda-feira (14.7) e segue até domingo (20.7), no...

A 22ª edição do Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá, o Cinemato, começa nesta segunda-feira (14.7) e segue até domingo (20.7), no Teatro da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. O evento, que traz uma programação gratuita para todos os públicos, conta com o patrocínio do Governo de Mato Grosso por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

