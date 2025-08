Com apoio do Governo do Estado, 1ºs Jogos dos Povos Indígenas de Mato Grosso começam dia 13 de agosto Começam no dia 13 de agosto os 1ºs Jogos dos Povos Indígenas de Mato Grosso. Promovido pela Federação dos Povos e Organizações Indígenas... Momento MT|Do R7 05/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 18h38 ) twitter

Começam no dia 13 de agosto os 1ºs Jogos dos Povos Indígenas de Mato Grosso. Promovido pela Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso (Fepoimt), com apoio do Governo do Estado o evento vai reunir as diversas etnias do Estado até o dia 17 de agosto, na Aldeia Curva, território do povo Rikbaktsa, localizado em Brasnorte (580 km da capital). "Estão confirmados os nossos primeiros Jogos Indígenas da história de Mato Grosso, unindo esporte e cultura. Agradeço ao governador Mauro Mendes e à primeira-dama, Virgínia Mendes, por apoiar esse evento que vai fomentar o intercâmbio esportivo e cultural entre as diversas comunidades indígenas do Estado", destaca o secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso,, David Moura. Saiba mais sobre este evento histórico e suas implicações culturais e sociais consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Vereadora Paula Calil apresenta projeto para criação de programa de incentivo ao escotismo em escolas municipais

