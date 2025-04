Com apoio do Governo, Haid Group deve investir US$ 80 milhões em fábrica de caroço de algodão ¿A empresa chinesa Haid Group planeja instalar uma unidade de processamento de caroço de algodão em Mato Grosso, em um investimento... Momento MT|Do R7 28/04/2025 - 19h01 (Atualizado em 28/04/2025 - 19h01 ) twitter

¿A empresa chinesa Haid Group planeja instalar uma unidade de processamento de caroço de algodão em Mato Grosso, em um investimento estimado em mais de US$ 80 milhões, que poderá gerar cerca de 150 novos postos de trabalho. O Haid Group é um dos líderes globais na produção de ração animal, com ampla presença internacional, contando com mais de 600 subsidiárias em países como China, Vietnã, Índia, Indonésia, Egito e Equador.

