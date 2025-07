Com apoio do GPE, Vila Rica atinge 100% de asfalto e impulsiona economia Vila Rica atinge 100% de asfalto e impulsiona economia. Clique aqui para ampliar Vila Rica concluiu a pavimentação de todas as suas...

Vila Rica concluiu a pavimentação de todas as suas vias urbanas no último ano, totalizando 127,6 quilômetros asfaltados. A marca foi alcançada por meio de metas pactuadas no Programa de Gerenciamento do Planejamento Estratégico (GPE), do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), que passou a orientar o planejamento municipal, garantindo mais qualidade de vida e o fortalecimento da economia local.

