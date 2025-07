Com apoio do Judiciário e Legislativo, prefeitura intensifica cirurgias e reduz fila de espera no HMC A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, celebrou na noite desta terça-feira (15), no auditório da Assembleia... Momento MT|Do R7 16/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h38 ) twitter

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, celebrou na noite desta terça-feira (15), no auditório da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, os resultados dos mutirões de cirurgias nas especialidades de Ortopedia e Urologia realizados no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). A iniciativa faz parte do programa estadual "Fila Zero" e é fruto de uma união de esforços entre a gestão municipal, o deputado estadual Dr. João José e o Poder Judiciário, representado pelo juiz Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior.

