Com apoio do MP, Mostra Estudantil de Arte 2025 premia estudantes Com apoio do Ministério Público de Mato Grosso, a Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica Contra a Mulher – Rede de Frente – celebrou... Momento MT|Do R7 25/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 25/06/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com apoio do Ministério Público de Mato Grosso, a Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica Contra a Mulher – Rede de Frente – celebrou a Mostra Estudantil de Arte 2025. O evento, realizado no Anfiteatro da Prefeitura Municipal de Barra do Garças (município localizado a 517 km de Cuiabá), foi marcado pelo reconhecimento à criatividade e ao engajamento de estudantes das redes pública e privada de ensino dos municípios de Barra do Garças e Pontal do Araguaia. Para saber mais sobre este evento inspirador e suas implicações sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF incinera 400 kg de drogas no Acre

PF prende mulher por tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de Brasília

Mostra Estadual das Escolas Técnicas da Seciteci inicia nesta quinta-feira (26)