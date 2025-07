Com apoio do Sine empresa seleciona profissionais para contratação imediata A Prefeitura de Sinop, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), em parceria com uma empresa frigorífica do município, realizou... Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h58 ) twitter

A Prefeitura de Sinop, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), em parceria com uma empresa frigorífica do município, realizou, nesta quarta-feira (30), um mutirão de seleção de profissionais para contratação imediata. A mobilização reuniu candidatos para as vagas de inspetor de qualidade, balanceiro, auxiliar de expedição, tripeiro em matadouro e outros. O trabalho de mediação do Sine é uma estratégia para facilitar o acesso ao emprego. “Estamos chamando as empresas para virem para cá, cedendo nossa sala para a seleção, nosso objetivo é ajudar as pessoas que estão desempregadas a encontrarem um trabalho digno, que possibilite uma qualidade de vida. O Sine é o ponto de encontro entre o trabalhador e o empregador”, detalhou o diretor do Sine, Laércio Serenini. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as oportunidades! Leia Mais em Momento MT: Virgínia Fonseca celebra aniversário do afilhado e declara: ‘Te amoooo meu gatinho’

