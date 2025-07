Momento MT |Do R7

Com articulação de Dr. João, assentamentos recebem tratores, insumos e equipamentos em Tangará da Serra Mais de R$ 2 milhões em máquinas, insumos e veículos foram entregues na última sexta-feira (18), no Assentamento Antônio Conselheiro...

Mais de R$ 2 milhões em máquinas, insumos e veículos foram entregues na última sexta-feira (18), no Assentamento Antônio Conselheiro, em Tangará da Serra, durante nova etapa do Programa Estratégico de Fortalecimento Estrutural de Assentamentos Rurais e Sustentabilidade da Agricultura Familiar em Mato Grosso. A ação contemplou ainda famílias de Nova Olímpia e Nortelândia, somando quatro assentamentos e uma cooperativa beneficiada na região Médio-Norte do estado.

