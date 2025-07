Com articulação do MPMT, Cuiabá institui Serviço de Família Acolhedora Em uma atuação conjunta com o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) e o Poder Judiciário, a Prefeitura de Cuiabá instituiu o Serviço... Momento MT|Do R7 04/07/2025 - 20h36 (Atualizado em 04/07/2025 - 20h36 ) twitter

Em uma atuação conjunta com o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) e o Poder Judiciário, a Prefeitura de Cuiabá instituiu o Serviço de Família Acolhedora (SFA). O ato de sanção da nova lei foi realizado nesta sexta-feira (04), no gabinete do prefeito Abílio Brunini, com a presença do procurador de Justiça titular da Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente, Paulo Roberto Jorge do Prado, da juíza da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, Gleide Bispo Santos, da promotora de Justiça titular da 19ª Promotoria da Infância e Juventude da capital, Daniele Crema da Rocha de Souza, e da juíza auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Anna Paula Gomes de Freitas. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a vida de crianças e adolescentes em Cuiabá, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeito sanciona leis de vereadores e reforça diálogo com o Legislativo

