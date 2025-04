Com baixa no estoque, MT Hemocentro convoca doadores para doarem sangue O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, pede à população para comparecer à sede da unidade, em Cuiabá, para... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 20h26 ) twitter

O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, pede à população para comparecer à sede da unidade, em Cuiabá, para doar sangue. O estoque de bolsas de sangue do tipo O- e A- está em estado de atenção, e O+, de alerta. "Todos os tipos sanguíneos são necessários para podermos atender aqueles que necessitam, mas estamos precisando, especialmente, dos tipos A-, O- e O+. Por isso, peço a todos os doadores a doarem sangue na sede, em Cuiabá. A unidade fica aberta de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h e sem pausa no horário de almoço", ressaltou a diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanela.

