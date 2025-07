Com bolo, Luan Santana e Jade Magalhães comemoram 7 meses da filha Serena: ‘Viva!’ O cantor sertanejo Luan Santana, 34 anos, e Jade Magalhães, 31, comemoraram os 7 meses da filha Serena nesta segunda-feira (28). “7... Momento MT|Do R7 29/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h58 ) twitter

O cantor sertanejo Luan Santana, 34 anos, e Jade Magalhães, 31, comemoraram os 7 meses da filha Serena nesta segunda-feira (28). “7 meses de Serena”, escreveram em publicação conjunta com fotos do mêsversário. Mais cedo, Jade também compartilhou: “Minha boneca de porcelana já tem 7 meses”. Serena, primeira filha do casal, nasceu em 28 de dezembro de 2024, em São Paulo, duas semanas antes do previsto. Luan e Jade retomaram o relacionamento no início do ano passado e oficializaram a união em novembro, numa cerimônia íntima para amigos e familiares. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: PF combate exploração sexual infantil na internet em Naviraí/MS

