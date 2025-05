Com clima competitivo, Jogos Estudantis 2025 são abertos em Cuiabá

Com o Ginásio Dom Aquino lotado, o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, abriu oficialmente a 48ª edição dos Jogos Estudantis Cuiabanos (JECs) neste sábado (17), estabelecendo o tom competitivo do evento. Brunini incentivou a disputa pela vitória, mas reforçou que vencer não significa “passar por cima dos outros”. “O importante é isso: vencer com esforço, com coragem. Essa ideia de ‘prêmio de consolação’ que o mundo inventou, ensina o quê? Nada! Esporte é competição! É disputa! O mercado de trabalho também é disputa. A vida é disputa. Precisamos ensinar os nossos jovens a competir, mas com caráter! Disputar com honestidade, com dignidade. Pai, mãe: se o seu filho cair, ensine a levantar. Ensine seus filhos a serem vitoriosos. A lutar com honra, dignidade e respeito. Mas a lutar para vencer”, declarou o prefeito.

Para mais detalhes sobre este emocionante evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: