Momento MT |Do R7

Com demanda em alta, exportação de bovinos vivos cresce 84% A venda de bovinos vivos para outros países, também conhecida como exportação de gado em pé, voltou a ganhar força no agronegócio brasileiro...

A venda de bovinos vivos para outros países, também conhecida como exportação de gado em pé, voltou a ganhar força no agronegócio brasileiro. Entre janeiro e abril de 2025, mais de 118 mil toneladas foram embarcadas, com faturamento superior a 286 milhões de dólares. No mesmo período de 2024, o volume foi menos da metade. O crescimento confirma uma tendência de recuperação e expansão desse mercado.

Para mais detalhes sobre essa tendência no agronegócio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: