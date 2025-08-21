Com descontos exclusivos de até 30% começa o Feirão do Turismo, em São Paulo O sonho de viajar pelo Brasil nunca esteve tão perto de se concretizar como no 9º Salão do Turismo, a maior vitrine do setor no país...

O sonho de viajar pelo Brasil nunca esteve tão perto de se concretizar como no 9º Salão do Turismo, a maior vitrine do setor no país, que acontece de 21 a 23 de agosto no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP). Promovido pelo Ministério do Turismo, o evento abriga o Feirão do Turismo, com a participação de mais de 100 empresas que oferecem descontos imperdíveis, de até 30%, para todo o país.

