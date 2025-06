Com expectativa de 90 mil pessoas, Diamantino se apresenta na Feira Internacional do Turismo do Pantanal 2025 O município de Diamantino está presente na Feira Internacional do Turismo do Pantanal (FIT Pantanal) 2025, que acontece de 5 a 8 de...

O município de Diamantino está presente na Feira Internacional do Turismo do Pantanal (FIT Pantanal) 2025, que acontece de 5 a 8 de junho, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, com a expectativa de receber mais de 90 mil visitantes. Durante o evento, Diamantino se destaca ao apresentar ao público a história da padroeira do município, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, ressaltando a riqueza cultural e religiosa que marca a identidade local.

