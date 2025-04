Com foco em liderança e representatividade, Lucas do Rio Verde cria Semana da Mulher na Política Lucas do Rio Verde passa a contar, a partir deste ano, com a Semana da Mulher na Política, que será realizada anualmente na terceira...

