Com gol de Neymar Santos vence o Flamengo e respira no Brasileirão O Santos conquistou uma vitória crucial na noite desta quarta-feira (16.07) ao bater o Flamengo por 1 a 0, na Vila Belmiro, em partida...

O Santos conquistou uma vitória crucial na noite desta quarta-feira (16.07) ao bater o Flamengo por 1 a 0, na Vila Belmiro, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O brilho da noite ficou por conta de Neymar, que marcou o gol decisivo já na reta final do segundo tempo, garantindo o segundo triunfo consecutivo do Peixe no torneio.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: