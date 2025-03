Com horário alternativo, PSFs contabilizam quase 1,2 mil atendimentos Quase 1,2 mil atendimentos. Esse é o saldo dos dois dias – 12 e 15 de março, em que os PSFs atuaram em horário alternativo com ações...

Quase 1,2 mil atendimentos. Esse é o saldo dos dois dias – 12 e 15 de março, em que os PSFs atuaram em horário alternativo com ações voltadas à saúde feminina. No primeiro “plantão da saúde feminina” do ano foram realizadas 293 consultas médicas, 668 coletas de exames preventivos de colo do útero; 103 atendimentos odontológicos; aplicadas 86 vacinas e realizadas 44 pesagens do Bolsa Família, totalizando 1.194 atendimentos.

