Com incentivo do deputado Beto Dois a Um, karatecas de Brasnorte vão ao Mundial do México e conquistam medalhas

Com apoio do deputado estadual Beto Dois a Um, atletas de Brasnorte voltam do Mundial de Karatê, realizado no ano passado na cidade de Monterrey, no México, todos com medalhas. Maria Victoria Brazão Portes, Giovana Pinheiro, Isadora Saretto e Cristian Carlos Lazarini são bolsistas do Projeto Olimpus e receberam importante incentivo do parlamentar para que pudessem participar da competição internacional. Em visita ao gabinete do parlamenta, Beto Dois a Um concedeu moção de aplauso aos atletas e treinadora, por suas conquistas recentes.

