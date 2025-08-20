Com incentivos ao esporte, comitê projeta manutenção do Brasil entre maiores potências paralímpicas O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) apresentou à Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (19), as ações e os investimentos para manter... Momento MT|Do R7 19/08/2025 - 21h59 (Atualizado em 19/08/2025 - 21h59 ) twitter

Audiência Pública Interativa - Ciclo de preparação Jogos Paralímpicos Los Angeles 2028. Atleta paralímpica - Medalhista nos Jogos do Rio 2016 e em Paris 2024, Verônica Hipólit Momento MT

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) apresentou à Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (19), as ações e os investimentos para manter o país entre os cinco melhores do mundo nos Jogos de Los Angeles, em 2028. O Brasil entrou no top 10 desde a Paralimpíada de Pequim, em 2008, e chegou ao top 5 nos Jogos de Paris, em 2024, quando conquistou 89 medalhas (28 ouros, 26 pratas e 35 bronzes) em 20 modalidades diferentes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações do Comitê Paralímpico Brasileiro!

