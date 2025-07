Com início da estiagem, Município intensifica notificações e limpeza de terrenos sujos Em função do começo do período da estiagem em nossa região, a Secretaria Municipal de Fazenda, através da Superintendência de Controle... Momento MT|Do R7 04/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 04/07/2025 - 18h57 ) twitter

Marcos Miraglia

Em função do começo do período da estiagem em nossa região, a Secretaria Municipal de Fazenda, através da Superintendência de Controle Urbano, tem intensificado o trabalho de notificação, aplicação de multas e até de limpeza de terrenos particulares sujos, em caso da inércia dos proprietários. Nesse último caso, o serviço é realizado pelo Município e depois, cobrado dos proprietários.

Saiba mais sobre as ações do município e como isso pode afetar você, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

