Com juros altos, produtor migra para consórcio; Rafael Alessi explica movimento Com o crédito bancário rural cada vez mais difícil e caro, uma alternativa antes vista como secundária começa a ganhar força entre... Momento MT|Do R7 25/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 25/07/2025 - 07h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Com o crédito bancário rural cada vez mais difícil e caro, uma alternativa antes vista como secundária começa a ganhar força entre produtores de pequeno e médio porte: o consórcio. Segundo Rafael Alessi, executivo à frente da unidade de consórcios do Grupo AMAGGI, a combinação de juros altos e acesso restrito aos financiamentos tradicionais tem feito do consórcio uma estratégia de planejamento financeiro — e não apenas uma saída emergencial.

Para entender melhor essa mudança no cenário do crédito rural, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Atlético-MG avança na Sul-Americana com drama nos pênaltis após derrota para o Bucaramanga

PF e Receita Federal apreendem cigarros eletrônicos em Anápolis/GO

São Paulo vence o Juventude ganha fôlego no Brasileirão