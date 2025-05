Com mais de mil inscritos, MBA em Gestão de Cidades reúne prefeitos, secretários e servidores no TCE-MT Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, afirmou que a pós-graduação vai transformar a realidade...

Presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, afirmou que a pós-graduação vai transformar a realidade das gestões públicas. Privacidade digital, inteligência artificial e modernização da gestão pública foram alguns dos temas abordados na aula inaugural do MBA em Gestão de Cidades do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), realizada nesta sexta-feira (9). Promovida em parceria com a Fadisp, a pós-graduação conta com mil alunos entre prefeitos, vereadores, secretários e servidores municipais e estaduais.

Para saber mais sobre como essa iniciativa pode impactar a administração pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: