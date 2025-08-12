Com nova piscina adaptada, projeto Nós Podemos Nadar amplia o atendimento a alunos PCDs Pensando no bem-estar e na inclusão de crianças com deficiência, o Projeto Nós Podemos Nadar deu início às aulas de natação na nova...

Pensando no bem-estar e na inclusão de crianças com deficiência, o Projeto Nós Podemos Nadar deu início às aulas de natação na nova piscina adaptada na Escola Municipal Vinicius de Moraes. A sua construção foi viabilizada pela cooperativa Sicoob Credisul, em parceria com a Prefeitura de Lucas do Rio Verde.

