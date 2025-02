Com novo visual, Juliana Paes mostra como será cabelo de nova personagem: ‘Coloridos’ Juliana Paes, de 45 anos, renovou o visual e compartilhou o resultado com os seguidores do Instagram, na manhã desta sexta-feira (31...

Juliana Paes, de 45 anos, renovou o visual e compartilhou o resultado com os seguidores do Instagram, na manhã desta sexta-feira (31). “Cabelos coloridos para uma nova personagem”, escreveu. A atriz, que estava com uma tonalidade de castanho escuro nos fios, clareou as madeixas e agora está com morena iluminada.

