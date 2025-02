Com o olhar voltado para o cuidado humanizado, profissionais da Saúde participam de formação continuada “Cuidando de quem cuida”. A série de capacitações promovida pela Secretaria de Saúde (Semsa) retoma as atividades nesta sexta-feira...

“Cuidando de quem cuida”. A série de capacitações promovida pela Secretaria de Saúde (Semsa) retoma as atividades nesta sexta-feira, 14 de fevereiro, com novos módulos. Na Sala de Formação da própria Semsa a médica geriatra, Juliana Siqueira, conduzirá o debate com os coordenadores setoriais da pasta. No primeiro módulo volta à tona o tema “Cuidando de quem cuida”. No segundo módulo, que também será realizado amanhã, o tema é “Como abordar o paciente de forma individualizada”. O encontro será das 7 às 11 horas.

