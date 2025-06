Com o SER Família Habitação, eu tive um bom subsídio e conquistei minha casa”, afirma beneficiada “Com o SER Família Habitação, eu tive um bom subsídio e conquistei minha casa”, afirma a cabeleireira Suzelaine Mendes, que hoje vive... Momento MT|Do R7 20/06/2025 - 12h56 (Atualizado em 20/06/2025 - 12h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

“Com o SER Família Habitação, eu tive um bom subsídio e conquistei minha casa”, afirma a cabeleireira Suzelaine Mendes, que hoje vive com o marido e os dois filhos pequenos em um lar definitivo. Ela conta que, há alguns anos, tentou financiar uma moradia, mas o valor da entrada foi um obstáculo, superado graças ao programa estadual. Idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, o SER Família Habitação vem se consolidando como o maior programa habitacional da história de Mato Grosso. Até agora, mais de 11.240 famílias foram atendidas com subsídios que chegam a R$ 20 mil, utilizados para facilitar a entrada no financiamento do imóvel. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre como o programa tem transformado vidas! Leia Mais em Momento MT: Suspeito por homicídio em Lucas do Rio Verde é preso pela PM em Sorriso

Prefeitura promove ações de inclusão na Semana do Migrante

Força Tática apreende 98 porções de maconha e prende homem com diversas passagens criminais