Com participação da Finep e do BNDES, Governo Federal lança linha de crédito de R$ 12 bilhões com foco na Indústria 4.0 A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou nesta segunda-feira (25) do lançamento das linhas de crédito...

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou nesta segunda-feira (25) do lançamento das linhas de crédito da Finep e do BNDES para a Indústria 4.0, voltadas à modernização de fábricas e ao aumento da produtividade. Com a oferta de R$ 12 bilhões, a iniciativa integra a Nova Indústria Brasil (NIB), programa do governo federal que busca estimular investimentos em inovação, automação e digitalização, ampliando o acesso das empresas ao financiamento e fortalecendo a competitividade nacional.

