Com participação popular, desenvolvimento de Várzea Grande é discutido na VII Conferência Municipal da Cidade Poderes, população e sociedade civil organizada discutem a cidade do futuro, que será fruto de um planejamento coletivo, democrático... Momento MT|Do R7 10/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 10/07/2025 - 19h37 )

Momento MT

Poderes, população e sociedade civil organizada discutem a cidade do futuro, que será fruto de um planejamento coletivo, democrático e formatado no diálogo. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio do Conselho Municipal da Cidade (Concidade-VG), está realizando nesta terça-feira (10), a VII Conferência Municipal da Cidade. O evento ocorre até às 18h no auditório cinco do bloco D do Centro Universitário de Várzea Grande (Univag). O tema central desta edição é: “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”.

