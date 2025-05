Com pênalti no final, Operário derruba Cuiabá e agita a Série B do Brasileirão A invencibilidade do Cuiabá na Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim neste domingo, com uma derrota por 3 a 2 para o Operário...

Momento MT|Do R7 11/05/2025 - 23h06 (Atualizado em 11/05/2025 - 23h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share